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Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi

İSTANBUL (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP), Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu İstanbul'da, Diyarbakır ile eş zamanlı olarak açıkladı.

Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP milletvekilleri katıldı.

Demirtaş'ın mesajının da okunduğu etkinlikte konuşan Temelli, şunları söyledi:

"24 Haziran Türkiye açısından çok büyük bir fırsattır ve bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz mücadelemizin gücüdür. Herkesi sandığa ve oyuna sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!
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HDP seçim şarkısını paylaştı!HDP seçim şarkısını paylaştı!
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