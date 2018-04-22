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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: - "Biz de CHP olarak Cumhurbaşkanı adayımızı salı günü açıklayacağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, partisinin Cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacağını bildirdi.

Hamzaçebi, Beykoz'daki Tirebolu Yukarı Boğalı Köyü Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Hamzaçebi, bugün CHP'li 15 milletvekilinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçtiğini hatırlattı.

"Bunun bir demokrasi görevi olduğunu" dile getiren Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"Kimse partisinden ayrılmış değildir. Bir demokrasi görevini yerine getirmek üzere arkadaşlarımız İyi Parti'ye kayıt oldular. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini açıklamak üzeredir. Seçime doğru giderken hangi partilerin seçime katılacağına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelere göre Yüksek Seçim Kurulu, resmi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen İyi Parti'nin seçime girmeyeceği ifade ediliyor. Bugüne kadar İyi Parti konumunda olan bütün partiler, Türkiye'de seçimlere girdi. Uygulamalar hep böyle olmuştur. Bu şekilde bir uygulama demokrasinin önüne duvar örmektir, bu duvarı halkımız yıkar. 24 Haziran akşamı Türkiye yeni Cumhurbaşkanıyla tanışacaktır. Biz de CHP olarak Cumhurbaşkanı adayımızı salı günü açıklayacağız."

Vatandaşlarla 2011 seçimlerinde 2B sorunu ile ilgili ilk teması kendilerinin kurduğunu anlatan Hamzaçebi, "Halkımız bize o zaman muhalefet görevi verdi. Demokraside sandıktan çıkan sonuca saygı duymak zorundayız. Saygı duymazsanız, demokrat değilsiniz demektir. Demek ki o dönem yeterince çalışmadık. Biz bunu böyle değerlendiririz. Seçim bitti, sizlerden aldığımız görüşler doğrultusunda 2B barış kanunu teklifini TBMM'ye verdik. Barış dememizin nedeni vatandaş ile devlet arasında uyuşmazlık olmaz. Vatandaşımız elini uzatmış, devletin elini sıkmasını bekliyor. Devlet, vatandaş için vardır. Beykoz'da 2B, orman ve hazine arazileriyle ilgili birçok sıkıntı var ve bunlara parti olarak hakimiz."

Beykozlulardan seçimde destek isteyen Hamzaçebi, "Karşımızda bir seçim var, sizden görev istiyoruz. Hep bize muhalefet görevi vermeyin." dedi.

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