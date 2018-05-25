"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden zaferle çıkacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bismillah diyerek başladığımız bugün, 24 Haziran'a kadar yapacağımız samimi, içten ve gönülden çalışmalarla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizle gönülden ve yürekten inanıyorum ki hem Adana'mızda hem Türkiye'mizde gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız." dedi.

Adana Havalimanı'nda partililerce karşılanan Sarıeroğlu, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlenen "Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Sarıeroğlu, burada Adana milletvekili adaylarının tanıtımının ardından yaptığı konuşmada, kendisinin de doğup büyüdüğü Adana'dan milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek kentte yürekten bir çalışma yürüteceklerini belirten Sarıeroğlu, "Bismillah diyerek başladığımız bugün, 24 Haziran'a kadar yapacağımız samimi, içten ve gönülden çalışmalarla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizle gönülden ve yürekten inanıyorum ki hem Adana'mızda hem Türkiye'mizde gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız." diye konuştu.