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"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden zaferle çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Bismillah diyerek başladığımız bugün, 24 Haziran'a kadar yapacağımız samimi, içten ve gönülden çalışmalarla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizle gönülden ve yürekten inanıyorum ki hem Adana'mızda hem Türkiye'mizde gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bismillah diyerek başladığımız bugün, 24 Haziran'a kadar yapacağımız samimi, içten ve gönülden çalışmalarla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizle gönülden ve yürekten inanıyorum ki hem Adana'mızda hem Türkiye'mizde gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız." dedi.

Adana Havalimanı'nda partililerce karşılanan Sarıeroğlu, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlenen "Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Sarıeroğlu, burada Adana milletvekili adaylarının tanıtımının ardından yaptığı konuşmada, kendisinin de doğup büyüdüğü Adana'dan milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek kentte yürekten bir çalışma yürüteceklerini belirten Sarıeroğlu, "Bismillah diyerek başladığımız bugün, 24 Haziran'a kadar yapacağımız samimi, içten ve gönülden çalışmalarla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizle gönülden ve yürekten inanıyorum ki hem Adana'mızda hem Türkiye'mizde gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız." diye konuştu.

Sarıeroğlu, görevini layıkıyla yapmak için büyük çaba sarf edeceğinin altını çizerek, "Tek sermayesi emeği olan birisiyim. Teşkilatlarda yetiştim. Cumhurbaşkanımızla birlikte siyasete başladım, onunla devam ediyoruz. Partimizin birçok kademesinde görev aldım." ifadesini kullandı.

Vatandaşların ve partililerin kendisini son kez topuklu ayakkabılarla göreceğini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Seçim günü ve sonrasında hep birlikte sahalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına, isteklerine, taleplerine güçlü şekilde cevap vermek için gönülden çalışacağız. Bu konuda bu kalabalıktan anlıyorum ki Adana AK Parti teşkilatımız 15 ilçesiyle bu çalışmayı yapmaya hazır. Adana'yla ilgili hayallerimiz var. Dün Cumhurbaşkanımız beyannamemizi açıkladı. Bu anlamda Adana'yala ilgili, 81 milyon vatandaşımızın hayatına dokunan her kesimle ilgili çok güçlü çalışmalarımız ve vaatlerimiz var. 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek yolumuz devam ediyoruz."

- "Adana Demirspor ve Adanaspor'la çok yakından ilgileneceğim"

Sarıeroğlu, Adana'ya has yeni bir yol haritası hazırlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yürüteceklerini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Adana'daki bütün kesimlere kucağımızı açıyoruz. Yeni bir sayfa açarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu bağlamda inşallah tüm sivil toplum örgütlerimizle bir araya geleceğiz. Şehirlerin kültürleri açısından spor kulüplerinin de önemine inanıyorum. Bu bağlamda Adana Demirspor ve Adanaspor'la çok yakından ilgileneceğimi ilave etmek istiyorum."

Sarıeroğlu, Ankaragücü'nü önce 1. Lig'e daha sonra da Süper Lig'e taşıdıklarını belirterek, bu konudaki deneyimlerini Adana takımlarına da yansıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

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