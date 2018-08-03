Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve başdanışmanlıklara atama

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atandı.
Kıratlı böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından "en yüksek devlet memuru" oldu.
Resmi Gazete'deki diğer atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ise Metin Yener getirildi.
Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine ise Mehmet Emin Baysa'nın ataması gerçekleştirildi.
İtalya’nın Mussomeli kentinde yazlık evler 1 Euro
Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak
Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Okuyucu Yorumları 0 yorum