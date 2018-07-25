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Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 04:17 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

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Cumhurbaşkanlığı atamaları İletişim Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

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