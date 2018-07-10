Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

