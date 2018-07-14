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Cumhurbaşkanlığından "15 Temmuz" videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından, 15 Temmuz şehitleri için "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız" başlığıyla video yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından, 15 Temmuz şehitleri için video yayınlandı.

"Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız." başlığıyla hazırlanan videoda, bazı şehitlerin isim ve fotoğraflarına yer verildi.

Şehit yakınlarının acısının da yansıtıldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Şehitliği kendine uzak görüp, bir adım ötede Osman gibi o makama kavuşanlar vardır. Zalimin zorbalığına, 'dur' demek için gittiği yerde Mahmut gibi ölümsüzlüğe yükselen taze babalar vardır. Bir de Ayşe gibi iman dolu göğsünde çarpıp duran top ateşleriyle 'kurtuluş' çağrısına yürüyenler vardır. Ya da Türkan gibi Nene Hatunlar timsali vatan uğruna paletlerin altında eşinin kollarında göklere yürüyenler vardır. Muhammed Fazlı gibi iki gözünün nuru iki kızını bir ihanet kurşunuyla geride bırakanlar vardır. Bazen de Akın gibi 'çiğnense cihan, çiğnetmem yurdumu' diyerek geri dönmeyenler vardır. 'Bu vatanı hainlere bırakmam' diyerek, kahramanlık destanını bir kez daha yazdınız. Kapınız aralanır cennet köşelerine."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı şehit Twitter

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