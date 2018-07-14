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Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak yürüyüşe davet çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın yapılacak yürüyüşe davet etti.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek yürüyüş hatırlatıldı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de milletçe İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz." ifadesi kullanılan paylaşımda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı halkın direnmesine ilişkin videoya da yer verildi.

Başkan Erdoğan, halka hitap edecek

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, ilk olarak Ankara'da 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.

Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 15temmuz2017

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