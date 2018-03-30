HABER

Cumhurbaşkanlığı'ndan İsral açıklaması: Filistinliler'e yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

Filistinliler'e yönelik İsrail saldırısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından sert şekilde kınandı.

ANKARA (DHA) Filistinliler'e yönelik İsrail saldırısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından sert şekilde kınandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin'de yaşanan gelişmelere dair yazılı bir açıklama ile Cumhurbaşkanlığı'nın bu konudaki tepkisini ortaya koydu. Açıklamada "Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir" denildi.

Yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

"Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.