Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş: Bingöl'de suç oranı yüzde 25 arttı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2017 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte önceki yıla göre suç oranında yüzde 25 artış yaşandığını belirterek, "2017'de başsavcılığımıza gelen hazırlık dosya sayısı 7 bin 303 oldu. Bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 25 artış göstermiştir" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2017 yılında yapılan faaliyetlerini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Geçen yıl terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik çok sıyada soruşturma açıldığı anlatan Başsavcı Bektaş, 2017 yılında Bingöl Başsavcılığı'na 7 bin 303 hazırlık dosyasının geldiğini söyledi. Kentte suç işleme oranında artış yaşandığına dikkat çeken Bektaş, "2017 yılını hem adliyedeki savcı ve personel eksikliğine rağmen, çalışan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir şekilde kapattık. 2017'de başsavcılığımıza gelen hazırlık dosya sayısı 7 bin 303 oldu. Bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 25 artış göstermiştir.' dedi.