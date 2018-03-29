HABER

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan alışveriş merkezinin yeni ismi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi’nde yeni yapılan alışveriş merkezinin ismi ‘Park AVM’ oldu.Van Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda birçok konuda nihai kararını vatandaşların önerileri doğrultusunda alıyor.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan alışveriş merkezinin yeni ismi belli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi’nde yeni yapılan alışveriş merkezinin ismi ‘Park AVM’ oldu.
Van Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda birçok konuda nihai kararını vatandaşların önerileri doğrultusunda alıyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Cumhuriyet Caddesindeki alışveriş merkezine isim bulmak için bir anket gerçekleştirildi. Belediye’nin resmi internet sitesi www.van.bel.tr’de ‘Yapımı Tamamlanan AVM’nin Adını Sen Bırak’ sloganıyla yapılan ankete, Vanlılar yoğun katılım göstermişti. Yaklaşık iki hafta süren ve 2 bin 123 kişi isim önerisinde bulunduğu anket sonuçlandı. Ankete, Pisi AVM, İkinisan AVM, Van Gölü AVM, Gölkent AVM, Erek AVM, Cumhuriyet AVM, Van Cadde AVM ve Urartu AVM gibi binlerce farklı isim önerileri gelirken, büyük bir titizlikle yapılan değerlendirmeler neticesinde Akın Baysal’ın ‘Park AVM’ önerisi AVM’nin yeni ismi oldu. İsmi öneren Akın Baysal’a ise dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan alışveriş merkezinin yeni ismi belli oldu

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştıŞamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.