'Cumhuriyet' davasında ara karar açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini değerlendirmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 9 Mart tarihinde Silivri'de görülmesine karar verdi.

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin de gerekçeleriyle birlikte dosyaya sunulmasıyla birlikte bir üst mahkeme olan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA SİLİVRİ'YE ALINDI

Heyet; yargılamanın düzeni, seyirci müdahalesi, sayının çokluğu ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın 9 Mart'ta Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

AHMET ŞIK İLE MAHKEME BAŞKANI ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada “Ülkenin yüzde 15'ini şüpheli, terörist olarak gören bir iktidar, terörist iddiasını akıl almaz suçlamalara dönüştüren bir yargı var” diyen Şık’a Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ’ın yanıtı “Böyle devam edersen keserim. Bu savunma değil. AKP iktidarını gidin milletvekili olup eleştirin” oldu. Dağ, daha sonra sözlerine “Bu siyasi bir davadır” diye devam eden Şık’ı salondan çıkardı. Ahmet Şık’ın avukatı bunun üzerine reddi hakim talebinde bulundu.

MURAT SABUNCU: AHMET ŞIK SAVUNMA YAPMADIĞI İÇİN BEN DE YAPMIYORUM

Savcının mütalaasından sonra savunma yapması beklenen Murat Sabuncu da “Ahmet Şık savunma yapamadığı için ben de savunma yapmayacağım” dedi. Hakimin “Sizi engelleyen bir şey yok” yanıtına ise Sabuncu “Burada kalmak istemiyordum. Ben de Ahmet’in yanında olmak istiyorum” dedi. Sabuncu’nun bu sözleri salonda alkışlanınca Mahmete Başkanı tepki gösterdi.

DHA