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'Cumhuriyet' davasında ara karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 16:02 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhuriyet gazetesi davasında, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık avukatının reddi hakim talebini bir üst mahkemeye gönderen mahkeme bir sonraki duruşmanın Silivri’de yapılmasına hükmetti. Dava 9 Mart 2018'e ertelendi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini değerlendirmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 9 Mart tarihinde Silivri'de görülmesine karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesi sona erdi. Mahkeme ara kararını açıklarken, gazetecileri ve izleyicileri salona almadı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

ÜYE HAKİM; ŞIK ATALAY VE SABUNCU'NUN TAHLİYESİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ

Karar oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, sanıklar; Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyeleri yönünde oy kulandı.

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REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin de gerekçeleriyle birlikte dosyaya sunulmasıyla birlikte bir üst mahkeme olan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA SİLİVRİ'YE ALINDI

Heyet; yargılamanın düzeni, seyirci müdahalesi, sayının çokluğu ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın 9 Mart'ta Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

AHMET ŞIK İLE MAHKEME BAŞKANI ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada “Ülkenin yüzde 15'ini şüpheli, terörist olarak gören bir iktidar, terörist iddiasını akıl almaz suçlamalara dönüştüren bir yargı var” diyen Şık’a Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ’ın yanıtı “Böyle devam edersen keserim. Bu savunma değil. AKP iktidarını gidin milletvekili olup eleştirin” oldu. Dağ, daha sonra sözlerine “Bu siyasi bir davadır” diye devam eden Şık’ı salondan çıkardı. Ahmet Şık’ın avukatı bunun üzerine reddi hakim talebinde bulundu.

MURAT SABUNCU: AHMET ŞIK SAVUNMA YAPMADIĞI İÇİN BEN DE YAPMIYORUM

Savcının mütalaasından sonra savunma yapması beklenen Murat Sabuncu da “Ahmet Şık savunma yapamadığı için ben de savunma yapmayacağım” dedi. Hakimin “Sizi engelleyen bir şey yok” yanıtına ise Sabuncu “Burada kalmak istemiyordum. Ben de Ahmet’in yanında olmak istiyorum” dedi. Sabuncu’nun bu sözleri salonda alkışlanınca Mahmete Başkanı tepki gösterdi.

DHA

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Ahmet Şık Cumhuriyet gazetesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haha eleştirince yargılıyorlar , yargılamada da git eleştir diyorlar. bırakmıyorsunuz ki gitsin eleştirsin.
Bu davalarin kumpas davalarindan farki yok! Bos yere insanlarin hayatlarindan caliniyor...
BU DAVALARI ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARINA BENZETENLER VAR!HAKSIZ MIYIM YANİ?
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