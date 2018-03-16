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Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi davasında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet gazetesi davasında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Kemal Aydoğdu'nun tahliye talebi bir kez daha reddedildi. Bir sonraki duruşma 24-27 Nisan'da Silivri Adliyesi'nde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akın Atalay Cumhuriyet Cumhuriyet gazetesi dava

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