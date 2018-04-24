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CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul  DHA Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 8.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 8. duruşması öncesi CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş açıklama yaptı. Tanrıkulu ve Yarkadaş yaptıkları açıklamada Akın Atalay ve diğer gazetecilere özgürlük istediklerini söyledi.

"İLERİ SÜRDÜKLERİ SUÇLAMALARIN TAMAMI GAZETECİLİK FAALİYETLERİDİR"
Silivri'de duruşma salonunun karşısındaki alanda açıklama yapan Yarkadaş, “Bugün bir kez daha Silivri Cezaevi önündeyiz. Türkiye'de her şey değişiyor, gazetecilerin kaderi ise ne yazık ki değişmiyor. Akın Atalay tam 541 gündür haksız, hukuksuz, delilsiz, belgesiz ve adaletsiz bir biçimde cezaevinde yatırılıyor. 541 gündür süren tutukluluk boyunca Akın Atalay hakkında ortaya tek bir delil dahi koyamadılar. İleri sürdükleri suçlamaların tamamı gazetecilik faaliyetleridir" dedi.

“AKIN ATALAY'A VE DİĞER GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"
Yarkadaş, “Şu an 150'nin üzerinde gazeteci Silivri Cezaevi'nde haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuluyor. Biz istiyoruz ki Akın Atalay derhal serbest bırakılsın. Bu dosya beraat ettirilsin ve Türkiye'de bir daha hiçbir gazeteci yazdıklarından, çizdiklerinden, yaptıkları yorumlardan dolayı gözaltına alınmasın. Haklarında dava açılmasın. Hem Akın Atalay'a hem de diğer gazetecilere derhal özgürlük istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKIN ATALAY'IN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUMASINI İSTİYORUZ"
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaptığı açıklamada, “Burada Cumhuriyet ve gazetecilik yargılanıyor. Yaklaşık 2 yıla yakındır izliyoruz, takip etmeye çalışıyoruz bu davayı. Dayanışma içerisindeyiz. Ancak şunu biliyoruz ki; bu dava talimatla açıldı. Talimatın olduğu yerde yargı bağımsızlığının olmadığı yerde adalette gerçekleşmez. Ama yine bugün burada başlayacak olan duruşmaların sonucunda en azından Akın Atalay'ın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. 4 gün boyunca burada olacağız. Tüm gazeteciler özgürleşene kadar burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Tanrıkulu ve Yarkadaş açıklamanın ardından davayı izlemek için duruşma binasına girdi.

Görüntü Dökümü:
-Yarkadaş'ın konuşması
-Tanrıkulu'nun açıklaması
-Genel ve detaylar

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