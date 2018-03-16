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Cumhuriyet Gazetesi davası öncesi CHP'li milletvekillerinden Silivri'de açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Tuncay Özkan, "Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yaptı.

Tuncay Özkan, "Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yaptı. CHP'li vekiller adına açıklama yapan Tuncay Özkan, "Cumhuriyet gazetesi davasından yargılanmakta olan Akın arkadaşımızın da diğer arkadaşlarımız gibi özgürlüğe, ailesine, Türkiye'ye, gazetesine kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" dedi. Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nin önünde basına ayrılan alanda CHP'li milletvekilleri Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Atilla Sertel, Nihat Yeşil ve CHP Parti Meclisi'nden Erbil Aydınlık ve Gamze Pamuk Ateşli basına açıklama yaptı. Grup adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Silivri Cezaevi'nin önünde olmak arkadaşlarımla benim ne yazık ki 12 yıllık kaderimiz. Bu kaderden kurtulmak istiyoruz. Biz artık gerçeğin, hakikatin Türkiye için gömülü olduğu bu Silivri Cezaevi yerleşkesinden, bu cezaevi mantığından kurtulmak istiyoruz. Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, mutluluk istiyoruz" dedi. "UTANÇ DAVASI" Cumhuriyet gazetesi davasının aslında "hakikatin yokedilme davası" olduğunu ifade eden Özkan, davanın Türkiye'nin utanç davalarından biri olduğunu söyledi. Silivri'de tutsak olan gazeteciler, milletvekilleri için özgürlük istediklerini de söyleyen Özkan, "Bu böyle devam ederse felakatimiz olacak. Bunu herkesin anlaması lazım. Konuşan, düşünen eleştiren herkesin cezaevine tıkılması, herkesin adliyeye taşınması Türkiye'yi toptan bir cezaevine dönüştürür. Suç ve suçluyla mücadele böyle olmaz. Bu iddianamelerde suç yok, suçlu yok. Türkiye kandırılmaktadır. Biz hakikati biliyoruz. Türkiye için adalet, özgürlük, barış, huzur ve mutluluk istiyoruz. Bir an önce bu davaların sona ermesini Cumhuriyet gazetesi davasından yargılanmakta olan Akın arkadaşımızın da diğer arkadaşlarımız gibi özgürlüğe, ailesine, Türkiye'ye, gazetesine kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" diye konuştu. Açıklamanın ardından milletvekilleri duruşmanın yapıldığı binaya girdi.

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