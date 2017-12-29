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Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 15:30 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper tutukluluğunun 267. gününde tahliye edildi.

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Mor Beyin” programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. (Cumhuriyet)

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Cumhuriyet Emre İper

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçmiş olsun... Türkiyem, FETÖ gibi Virüsler yüzünden ''ADALETSİZLİKLER ÜLKESİ'' olmasın..! ADALET, bir gün hepimizin sığınma ihtiyacı duyacağı bir KALE dir... Bütün Vatandaşlarıma EN GÜZEL YENİ SENELER, UMUTLU HAYATLAR DİLİYORUM...
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