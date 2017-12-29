Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Mor Beyin” programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. (Cumhuriyet)