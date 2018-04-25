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Cumhuriyet gazetesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:25 | Son Güncelleme

Kadri Gürsel'e "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı oy çokluğuyla, diğer kararlar oy birliğiyle alındı - Üye hakim, Gürsel'in beraat etmesi yönünde karar verilmesi için muhalefet şerhi koydu - Mahkeme, hapis cezası verdiği 14 sanığın yurt dışına çıkış yasağı getirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada kararını, Kadri Gürsel'e verilen ceza dışında oy birliğiyle aldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bülent Yener, Turhan Günay ve Günseli Özaltay hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etme'' suçundan dava açıldığını belirterek, sanıkların terör örgütlerine yardım ettikleri iddia olunan süreçte taşıdıkları sıfat, yardım kavramını somutlaştıran iş ve eylemlere yönelik katkı durumları dikkate alındığında cezalandırılmalarına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın, "PKK, DHKP/C ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgütlere bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçunu işlediğinin tüm deliller kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Somut olayda suçun işlendiği zaman, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, güttüğü amaç ve saik, kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve eylem içerisinde yer alma şeklini dikkate alan mahkeme, Atalay'ı bu suçtan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki söz, tutum ve davranışları üzerine atılı suç nedeniyle herhangi bir pişmanlığının bulunmayışını" göz önünde bulunduran mahkeme, Atalay'ın cezasında takdiri indirim uygulamadı.

Mahkeme, Atalay'ın "tutuklu kaldığı süre, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi, sanık aleyhine bu aşamada yer alan koşulların mevcudiyetinin kısmen ortadan kalkması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi uyarınca tutukluluğun bu aşamada ölçülü bir tedbir olmayacağını" dikkate alarak, tahliye edilmesine hükmetti.

''Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç'in 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, aynı suçtan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, ''terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan sanıklar Bülent Utku'yu 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'i 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'i 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'i de ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yusuf Emre İper'i ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme, sanığın mevcut deliler kapsamında ''silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçuna vücut verdiğini değerlendirdi. Sanığın örgüt içerisindeki konumu, eylemin yoğunluğu, ''jeansbiri'' isimli sosyal paylaşımları nedeniyle etki gücü gibi nedenleri dikkate alan mahkeme, sanığı bu suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- ''Jeansbiri'nden ele geçirilen paralar müsaderede

Mahkeme, Aydoğdu'da ele geçirilen para sayma makineleri, 238 bin 843 dolar, 48 bin 910 lira ve 3 adet toplamda 34 bin lira tutarındaki çeklerin suçun işlenmesiyle elde edilen ekonomik kazançlar olduğu anlaşıldığından müsaderesine karar verdi.

Ceza alan 14 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, sanıklar Mehmet Orhan Erinç, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya, Turhan Günay ve Akın Atalay'ın ''güveni kötüye kullanma'' suçundan beraatlerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır'ın yapılan tüm aramalara rağmen henüz yakalanmamış ve savunmalarının alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

- Üye hakimden muhalefet şerhi

Mahkeme, sanık Kadri Gürsel hakkında verilen kararı oy çokluğu, diğer kararları ise oy birliğiyle aldı.

Üye hakim Halit İçdemir, muhalefet şerhinde ''Kadri Gürsel hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca yüksekte olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmanın mümkün olmadığı gözetilerek, sanığın bu suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum.'' dedi.

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