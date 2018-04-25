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Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Atalay'ın tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

DAVADA CEZA YAĞDI

Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

AA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
gazeteci kisvesi altinda toplanmis vatan hayinleri toplulugu...beter olun cikamazsiniz hic insallah
@emrecanturk sen önce hain yazmayı öğren öyle yorum yap. Hayatında kitap okumamış türkçe konuşmayı bilmeyen bir adam olarak bu haber altına yorum yapma bence git magazin haberleri altına yorum yap
biz cumhuriyetçiler derken hangi cumhuriyetden bahsediyorsun, her haltı yiyip, cumhuriyetin arkasına saklanıyorsunuz
@zekizz yapma be kardeş senın gıbı ıktıdar arkasına sıgınmıyorya
"NE İSTEDİNDE VERMEDİK" DİYENLER ORTALIKTA DOLAŞIYOR YA BİR ŞEY DEMİYORUM. ALLAH VERECEK BELANIZI İNŞALLAH
keske o kalemi kendi adaletiniz icin degil milletin adaleti icin kullansaydiniz... ama is isten gecti ...
bu mantıkla hitlerin sarı basın kartı varsa suçsuzdur diyebiliriz
7 yıl 13 ay 15 gün mantık olarak 8 yıl 1 ay 15 gün olmaz mı yani yazıcınız kim sizin
hakkat3n bravo iy8 yakalamissin8z.
Fetö nün değil ABD bin kuklası bunlar. Eğer Deaş a o yardımlar gitseydi. Şimdi Duriyenin kuzeyini ABd ile birlikte Deaş tan temizleyecektik. Siz ülkenin istihbaratına operasyon yaparak ABD ye hizmet ettiniz ve bu ceza bu durumda çok komik kalıyor. İçimizde ki Atstürkçülük adı altında hainlik edenlere de fetö ye yapılan muamele yapılmalı ama ne yazık ki iktidarın gücü yetmiyor.
@ramazansulun1 ramazan sende beyin var mı çok merak ediyorum
fetöcüler dava açtı cumhuriyet gztesi fetöye yardımdan ceza aldı iinsanları gerizekalı yerine koymak denir buna nasılsa ikararı veren hakim bile inanmadığına göre herşey ortaya çıkar.
bu gazete gazetecilik hariç herşeyı yazıyor niçin kapatılmıyor merak ediyorum? geçmişte aynı suçlardan kapatılmıştı
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