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CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA MAHKEME KARARINI AÇIKLADI…

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

*15 SANIĞA CEZA VERİLDİ…3 SANIK BERAAT ETTİ…2 SANIĞIN DOSYASI İSE AYRILDI…   *AKIN ATALAY'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ   Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İdris TİFTİKCİ /  İstanbul DHA Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava karara bağlandı.

*15 SANIĞA CEZA VERİLDİ…3 SANIK BERAAT ETTİ…2 SANIĞIN DOSYASI İSE AYRILDI…

*AKIN ATALAY'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava karara bağlandı. "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Murat Sabuncu'yu 7 yıl 6 ay hapis, Kadri Gürsel'e ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 sanığın da ceza aldığı davada, 3 sanığın da beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Akın Atalay'ın tahliyesine hükmetti. Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu, "örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

CAN DÜNDAR'IN DOSYASI AYRILDI
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada karar saat 21. 25'de açıklandı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının da ayrılması karar verdi.

3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıklar Günseli Özaltay, Turhan Günay ve Bülent Yener'in ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

AKIN ATALAY'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Gazetenin İcra kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Atalay'ın tahliyesine karar verdi.

KADRİ GÜRSEL'İN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Orhan Erinç'i de "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Bülent Utku'yu da "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Yazar Kadri Gürsel'i de aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

5 SANIK 3 YIL 9'AR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti sanıklar Güray Tekin Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör'ü de "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

AHMET ŞIK'A 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Aydın Engin'i "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis ve Ahmet Şık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper'in “Örgüt propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

JEANSBİRİ'NİN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise “örgüt üyeliği “suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ
Üye hakim, Kadri Gürsel' e verilen hapis cezasına muhalefet etti. Üye hakim, Kadri Gürsel'in "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açıldığı anımsatarak, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığa beraat etmesi gerektiğini kanaatindeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.

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