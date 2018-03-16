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Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçu'ndan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi.

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

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Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet davası savcı mütalaa

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