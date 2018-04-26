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Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 01:22 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen Atalay, cezaevinden çıktı

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki davada hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve hakkında tahliye kararı verilen Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıktı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki Kınalı mevkisindeki bir dinlenme tesisine gelen Atalay, burada eşi Adalet Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan Atalay, "Şunu bilsinler o sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok." dedi.

Duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadığını, "sayın heyet" ifadesini tercih ettiğini anlatan Atalay, "Orada bir kurul vardı ama bizim işimiz kişilerle değil, sistemlerle. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığını, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi ama artık korkutamıyorlar. Cumhuriyet gazetesi gerçekleri okurlarına aktarmaya devam edecek." diye konuştu.

Akın Atalay, 12 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

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Akın Atalay tahliye

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