Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada, Kadri Gürsel ve Akın Atalay esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk temsilcileri de hazır bulundu.

Mütalaada "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık Mehmet Kadri Gürsel, esas hakkında savunma yaptı.

Savcının, örgüte yardım ettiğini, FETÖ'nün yayın organlarına ait telefonlarla iletişim kurduğunu ve 34 günlük yayın danışmanlığı nedeniyle terör örgütlerine yardım suçunu işlediğini iddia ettiğini belirten Gürsel, tüm suçlamaları reddetti.