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Cumhuriyet gazetesine 'Orayı palalarla basacağız' telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Akit TV'deki haberden sonra gazeteye tehditler geldiğini belirtti.

Cumhuriyet gazetesine 'Orayı palalarla basacağız' telefonu

Hükümete yakın Akit TV'de yayımlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Yusuf Ozan, geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet gazetesine hakaretlerde bulunup “katliam” ile tehdit etmişti.

Yusuf Ozan, gazete manşetlerini okurken sıra Cumhuriyet'e geldiğinde, gazetenin “Afrin'de 11 şehit” manşetinin algı operasyonu olduğunu iddia ederek hakaretlerde bulunmuştu. Ozan, şeriatın ve idamın gelmesini dileyerek gazete çalışanlarını, "Keşke şeriat olsa keşke bir de idam olsa sizi sallandırsa" diye hedef alıp tehditler savurmuştu.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Akit TV'deki haberden sonra gazeteye tehditler geldiğini belirtti. Uludağ, tehditler arasında, "Orayı palalarla basacağız" diyenlerin de olduğunu ifade etti.

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Uludağ'ın tweeti şu şekilde:

alican-uludag

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adı "CUMHURİYET" ya PKK ya Fetö sözcülüğü yapar adı "Türk(!) Tabipler Birliği" PKK nezaman köşeye sıkışsa "BARIŞ" çağrısı yapar Ulan Bırakın Çakallığı Kimin adına Konuşuyorsanız, TABELANIZADA ONUN ADINI YAZIN
noooldu korktun muuuu :)
kendileri çalıp kendileri oynuyor 100 yıllık cumhuriyet klasiği
Cumhuriyet gazetesi bu ülkenin sırtında bir kamburdur ve bu ülkeye kalleşlik yapıyor savcılık gereğini yapmalıdır.
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