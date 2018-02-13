Cumhuriyet gazetesine 'Orayı palalarla basacağız' telefonu

Hükümete yakın Akit TV'de yayımlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Yusuf Ozan, geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet gazetesine hakaretlerde bulunup “katliam” ile tehdit etmişti.
Yusuf Ozan, gazete manşetlerini okurken sıra Cumhuriyet'e geldiğinde, gazetenin “Afrin'de 11 şehit” manşetinin algı operasyonu olduğunu iddia ederek hakaretlerde bulunmuştu. Ozan, şeriatın ve idamın gelmesini dileyerek gazete çalışanlarını, "Keşke şeriat olsa keşke bir de idam olsa sizi sallandırsa" diye hedef alıp tehditler savurmuştu.
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Akit TV'deki haberden sonra gazeteye tehditler geldiğini belirtti. Uludağ, tehditler arasında, "Orayı palalarla basacağız" diyenlerin de olduğunu ifade etti.
Uludağ'ın tweeti şu şekilde:
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