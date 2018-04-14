Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu tarafından bu yıl 3. düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel hale getirilen Cumhuriyet Satranç Turnuvasına yaklaşık 200 öğrenci katılıyor. İki gün sürecek olan satranç turnuvasının ilk gününde öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Turnuva öncesinde Satranç antrenörü olan Memur-Sen Şube Başkanı Ali Deniz ile Türkiye Satranç Şampiyonu İrem Ezra Öz yarıştı.

Turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Cumhuriyet İlkokul Müdürü Ebubekir Turmaz, “Bu yıl 3’üncusunu düzenlediğimiz Cumhuriyet Satranç Turnuvasının inşallah devamını getireceğiz. Çok güzel bir katılım var. Yaklaşık 200’e yakın sporcumuz turnuvaya katıldı. Bütün çocuklarımızın satranca ilgi duyması, bu alanda ilerlemesini önemsiyoruz.

2008-2009 doğumlular ile 2010-2011 doğumlu öğrencilerimiz birbirleriyle yarışıyor. Kategorilerin birincilerine çeyrek altın, ikincilerine 150 TL., üçüncülere 100 TL., ondan sonraki ilk 10’a giren öğrencilerimize de 50’şer TL.’lik hediye çeki vereceğiz” dedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Deniz’de öğrenci velisi olarak katıldığı etkinlikle ilgili olarak, “Satranç turnuvaları öğrencilerin zihinsel gelişimine ciddi katkıları var. Eleştirisel ve stratejik düşünmeye katkı sağladığı için öğrencinin okuma yazma başarısına da yansıyor. Veli olarak çocuğumuzun satranç turnuvasını çok önemsiyoruz. Okulumuzu kutluyorum” ifadelerini kullandı.