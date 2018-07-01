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Cumhuriyet savcısı kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sedat Özgün yaralandı

MANİSA (AA) - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sedat Özgün yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgün'ün idaresindeki 35 KUT 69 plakalı otomobil, İzmir istikametinden Turgutlu istikametine seyir halindeyken Bağyurdu Mahallesi'nde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 35 AG 9177 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan Özgün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Özgün'ün hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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112 Acil Sağlık polis trafik kazası yaralı

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