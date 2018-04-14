Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız’dan NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gelen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.
Rektör Yıldız’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerini Nevşehir’de ve üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Rektör Bağlı ile bir süre görüşen, Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Rektör Yıldız, üniversitenin modern yapılaşmasına hayranlığını dile getirerek ortaya koymuş olduğu başarılı çalışmaların kayda değer olduğunu belirtti.
Rektör Bağlı ziyaret sonunda Rektör Yıldız’a günün anısına plaket takdiminde bulundu.
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