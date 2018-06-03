Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi yapıya yoğun ilgi

Her mevsim turist çeken ve bu yılın ilk 5 ayında 100 bin kişinin ziyaret ettiği müze, akustik yapısı, bazıları Atatürk tarafından kullanılan tarihi eşyası ve milli mücadele yıllarına ait materyaller ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Atatürk'e 1924 yılında hediye edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 34 yıldır Atatürk Evi Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayan müzeyi geçen yıl aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 300 bin kişi ziyaret etti.

Kentin Yukarı Mumcu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, 19. yüzyıl sonlarında Erzurum eşrafı tarafından yaptırılıp bir süre Alman Konsolosluğu, Valilik ve çeşitli kurumlarca kullanılan konak, 9 Temmuz 1919'da 52 gün boyunca Atatürk'ün arkadaşları ile yerleşip Erzurum Kongresi çalışmalarını yapmasıyla tarihi hüviyetini ve Cumhuriyet tarihindeki önemini kazandı.

İLHAMİ ERKILIÇ - Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Temmuz 1919'da 52 gün kaldığı ve Erzurum Kongresi çalışmaları ile milli mücadelenin temellerini atıldığı Erzurum'daki Tarihi Atatürk Evi Müzesini her mevsim binlerce turist ziyaret ediyor.

- "Anadolu'daki en orijinal Atatürk evlerinden biri"

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü ve aynı zamanda tarih öğretmeni olan Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki Atatürk Evi Müzesinin Anadolu'daki en orijinal ve en eski Atatürk evlerinden olduğunu söyledi.

Evde Gazi Atatürk'ün 52 gün kaldığını kaydeden Almaz, "Burası çok anlamlı ve harika bir ortam. Burada güzel bir tarih teneffüs edip milli duygularımız kabarıyor. Atatürk, Erzurum Kongresi'ni bu müzede planladı ve görüşmelerini yaptı, adeta mutfak çalışmalarını burada bitirdi. Ardından Erzurum Kongre Binası'nda gelen delegelerle cumhuriyetin ilk temellerini, ilk programını yaptı." diye konuştu.

Almaz, binanın özel mülkiyet olduğunu ifade ederek, konağın, Atatürk'ün Erzurum'a gelmesiyle çalışmalarını yapması için konağın sahibi tarafından kendisine açıldığını dile getirdi.

Konağın 1924'te devlet mülkiyetine alınıp Atatürk'e armağan edildiğini ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1984'ten itibaren de Atatürk Evi Müzesi olarak son haline getirilip vatandaşların ziyaretine açıldığını anlatan Almaz, "Burada Atatürk'ün çalıştığı oda, delegeleri kabul edip görüştüğü salon ve yatak odası var. Bunların orijinalliğini korumaya çalışıyoruz. Restorasyonlar yapıldı ama mekan, alan ve eşyaların orijinalliğini en üst düzeyde korumaya gayret ediyoruz." dedi.