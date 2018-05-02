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Cüneyd Kosal Türk musikisi arşivi araştırmacılara açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

Kosal'ın 65 yıl boyunca meydana getirdiği ve toplamda 150 bin nota ile en zengin Türk Musikisi nota arşivi özelliğine sahip olan koleksiyonda, 2 bin 421 nota içeren 50 el yazması defter araştırmacıların izlenimine sunuldu

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin usta isimlerinden Cüneyd Kosal'a ait "Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi kapsamında dijital olarak kullanıma açıldı.

Konuya ilişkin İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyd Kosal'ın 65 yıl boyunca meydana getirdiği ve toplamda 150 bin nota ile en zengin Türk Musikisi nota arşivi özelliğine sahip olan koleksiyonda, 2 bin 421 nota içeren 50 el yazması defter, eser bazında tasnif edilerek kütüphanenin veri tabanında araştırmacıların izlenimine sunuldu.

Ulusal ve uluslararası müzik çevrelerinde "Cüneyd Kosal Arşivi" olarak bilinen nota arşivi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği'nin bir projesi aracılığıyla 2010 yılında İSAM Kütüphanesi'ne devredildi.

Arşivde, 105 el yazması nota defteri ve perakende nota nüshalarının yanı sıra Türk müziği hakkında 425 adet kitap ve mecmua bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, ilk olarak, 50 el yazması defterde yer alan 2421 eser kataloglanarak araştırmaya açılan arşivde, geri kalan 55 defter ile perakende nüshalarda ve kitaplarda bulunan notaların kataloglanması ve dijitale aktarılması çalışmalarının devam edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyd Kosal Türk musikisi arşivi İSAM

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