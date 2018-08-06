CÜNEYT ARKIN HASTANEYE KALDIRILDI

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Silivri'deki özel bir hastanede tedavisi süren Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden detay görüntüler
-Cüneyt Arkın'ın arşiv görüntüleri
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