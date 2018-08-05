Cüneyt Arkın'ın durumu iyi

İSTANBUL (AA) - Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
AA muhabirinin, sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.
Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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