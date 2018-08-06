Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirtti.

Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkın'ın tedavisinin, dün itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."

