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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı: - "Hastamızın, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirtti.

Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkın'ın tedavisinin, dün itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."

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