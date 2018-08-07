Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Medical Park Silivri Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun dünden beri iyi olduğunu söyledi.

Özsezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar gününden bu yana hastanede olan Arkın'ın büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda, KOAH nedeniyle solunum sıkıntısıyla hastanelerine geldiğini belirtti.

Arkın'ın iki gündür yoğun bakımda takip edildiğini ifade eden Özsezgin, "Sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi. Dünden beri sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur da babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok korkmuştuk ama hastaneye geldiğimiz andan beri hastane yetkililer ilgi gösterdiler. Çok kısa bir sürede, bugün iyi gördüm. Yarın da inşallah hastaneden çıkmış olacağız. O yüzden sizden ricam sosyal medyada çıkan haberlere inanmayın, bu tür haberler yüzünden biz de üzülüyoruz. Burada emin ellerdeyiz hastane yetkililerine teşekkür ederiz.'' diye konuştu.