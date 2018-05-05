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Cüneyt Özdemir: Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

 ONUNCU Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir.

Cüneyt Özdemir: Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktır

Ergün AYAZ/ZMİT (Kocaeli), (DHA)- ONUNCU Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir. Kimse size bir şey sormaz, her şeyi yazabilirsiniz. Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktır" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Güne Bakan' adlı kitabını imzalayarak söyleşiye katıldı. Gazetecilik mesleğindeki deneyimlerini paylaşan Cüneyt Özdemir, "Bizim mesleğin havalı tarafları var. Mesela köşe yazarlığı. Ben 5-6 yıl köşe yazarlığı da yaptım. Herkes köşe yazarı olmak ister, kimse muhabir olmak istemez. Çünkü köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir. Kimse size bir şey sormaz, her şeyi yazabilirsiniz. Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmak. Siyasiler konusunda atıp tutabilirsin, magazin konusunda atıp tutabilirsin hesap soran yok, yanlış yorum yaptın diyen yok. Bir de bir sanal özgürlük alanı verirler sana, o özgürlük alanı içinde onunla polemiğe gir, başka bir şey yap. Parası da iyidir. Bir sürü bedava geziye götürürler sizi. 30 liralık şarap içemeyen adamların, ben 3 bin dolarlık şarabı geri gönderdiğini gördüm. Bedava geldiği için. Olmamış bu şarap diyor başka bir tane aç. Bunlar tabi hesaba ekleniyor. PR firması götürmüş, niye köşe yazarı çünkü. O da aslında pragmatik bir şey, ilan verseniz 100 bin lira, köşe yazarını götürüyorsunuz 6 bin dolara kapatıyorsunuz, kocaman sayfada hem de haber gibi bir şey çıkıyor" dedi.
Yazar ve çizerlerin vatandaşlarla buluşmasını olumlu bulduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, "Bir yerel belediyenin buna destek vermesi, farklı isimleri yazarları çizerleri burada insanlarla buluşturmasını çok olumlu görüyorum. Bütün yapanları tebrik ederim, eline emeğine sağlık herkesin. Çok güzel bir durum, zaten öğrenci adamın kitap alırken bir de para vermesi bence tatsız bir şey. Hepimizin öğrenciliğinde yaşadığı ve yük olan bir şey. O giriş parasını vereceğine bir kitap daha alır, o da ne kadar güzel bir hizmet bravo yapanlara. Biz gazeteciler biraz, dışarıdan bakınca çok ciddi ve sıkıcı insanlar gibi algılanıyoruz o yüzden, aslında iyi insanlarız, renkliyiz yani. Anlatacak çok anı oluyor. Söyleşide de onların da bir kısmını anlatmak bile insanları renklendiriyor. Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize" diye konuştu.

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Cüneyt Özdemir: Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktırCüneyt Özdemir: Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktırCüneyt Özdemir: Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktırCüneyt Özdemir: Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktır

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