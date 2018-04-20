Çüngüş sosyal tesisine kavuştu

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçe halkına verdiği sözlerin yüzde 95’ini gerçekleştirdiğini belirterek, mağara başı sosyal tesis ve park alanı ile ilgili çalışmalarının bittiğini ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini toplayan Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca bir ilki daha gerçekleştirerek ilçeyi sosyal tesise kavuşturdu. Göreve geldiğinde ilçenin ilçe statüsünden çıktığını ve belediyecilik anlamında bir çalışmanın olmadığını aktaran Başkan Arslanca, “Bir ilçede sosyal tesis yoksa o ilçede belediyecilik yok demektir. AK Parti’nin farkının ortaya konulması gerekiyordu. İlçe 30-40 yılda tamamen tahrip olmuş, hiçbir hizmet yapılmamış. Hizmetten ziyade mevcut olan şeyler konulmamış. Vatandaşın çöpü bile toplanmıyordu” dedi.

Göreve geldiği gibi önce küçük bir park yaptırdığını anlatan Başkan Arslanca, şunları kaydetti:

“Çocuklar 3-5 salıncak görse de ben bireysel olarak bu durumdan hoşnut değildim. Mağarabaşı dediğimiz yerle ilgili olarak çalışmalara başladım. AK Parti Diyarbakır milletvekillerimizin de istişareleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bize 2 milyon TL hibe para çıkardı. Tesisimizin ihale aşaması 120 gündü. Allah nasip etti parkımızı bitirdik ve ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Zülküf Özer Çüngüş Belediye parkının içerisinde yürüyüş parkurları, spor ve çocuk oyun alanı ile yüzme havuzu gibi alanları olan bir sosyal tesise kavuştu. Vaatlerimizi yerine getirirken Zübeyir Arslanca olarak değil, ilçe başkanımız Zülfi Hüseyin Uzun ve teşkilatıyla istişareli bir şekilde çalıştık. Onların büyük katkısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerin yüzde 95’ini yerine getirdik.”