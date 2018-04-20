HABER

Çüngüş sosyal tesisine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçe halkına verdiği sözlerin yüzde 95’ini gerçekleştirdiğini belirterek, mağara başı sosyal tesis ve park alanı ile ilgili çalışmalarının bittiğini ifade etti.Göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini toplayan Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca bir ilki daha gerçekleştirerek ilçeyi sosyal tesise kavuşturdu.

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçe halkına verdiği sözlerin yüzde 95’ini gerçekleştirdiğini belirterek, mağara başı sosyal tesis ve park alanı ile ilgili çalışmalarının bittiğini ifade etti.
Göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini toplayan Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca bir ilki daha gerçekleştirerek ilçeyi sosyal tesise kavuşturdu. Göreve geldiğinde ilçenin ilçe statüsünden çıktığını ve belediyecilik anlamında bir çalışmanın olmadığını aktaran Başkan Arslanca, “Bir ilçede sosyal tesis yoksa o ilçede belediyecilik yok demektir. AK Parti’nin farkının ortaya konulması gerekiyordu. İlçe 30-40 yılda tamamen tahrip olmuş, hiçbir hizmet yapılmamış. Hizmetten ziyade mevcut olan şeyler konulmamış. Vatandaşın çöpü bile toplanmıyordu” dedi.
Göreve geldiği gibi önce küçük bir park yaptırdığını anlatan Başkan Arslanca, şunları kaydetti:
“Çocuklar 3-5 salıncak görse de ben bireysel olarak bu durumdan hoşnut değildim. Mağarabaşı dediğimiz yerle ilgili olarak çalışmalara başladım. AK Parti Diyarbakır milletvekillerimizin de istişareleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bize 2 milyon TL hibe para çıkardı. Tesisimizin ihale aşaması 120 gündü. Allah nasip etti parkımızı bitirdik ve ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Zülküf Özer Çüngüş Belediye parkının içerisinde yürüyüş parkurları, spor ve çocuk oyun alanı ile yüzme havuzu gibi alanları olan bir sosyal tesise kavuştu. Vaatlerimizi yerine getirirken Zübeyir Arslanca olarak değil, ilçe başkanımız Zülfi Hüseyin Uzun ve teşkilatıyla istişareli bir şekilde çalıştık. Onların büyük katkısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerin yüzde 95’ini yerine getirdik.”

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleriErdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.