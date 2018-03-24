ÇÜVAK Mütevelli Heyeti toplandı

Çankırı Üniversite Vakfı (ÇÜVAK) Mütevelli Heyeti toplantısı Çankırı Valiliği Birlik Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından divan kurulunun seçilmesi sonrasında Halit Öksüz başkanlığında gündem maddeleri ele alındı. Gündemin 3. maddesi olarak yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço gelir-gider tabloları okundu. Mütevelli Heyeti Sekreteri Sibel Yılmaz, gündem maddesi hakkına bilgilendirme yaptı. Gündemin yedinci maddesinde yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi. Verilen teklif üzerinde katılımcıların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler kısmında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Ayrancı, "ÇÜVAK, Çankırı Karatekin Üniversitesinin kurulmasında ve desteklenmesine yönelik olarak kurulmuş ve faaliyetlerini devam ettirmiş olan bir vakıf. 23 sene önce bu nadide topraklara bir üniversite kurmayı düşünen bu akla bu insanlara hürmetlerimizi arzu ediyoruz. Gerçekten de hiç kimsenin aklına gelmediği bir zamanda buraya bir ilim yuvasını kazandırmayı düşünmeleri ve bunun için saylarıyla ve mallarıyla çalışmaları her türlü takdirin ötesindedir. Bu nedenle bu vakfın kurulmasında hizmeti geçenlerden ebedi aleme intikal edenlere rahmet diliyorum. Hasta olanlar sağlık diliyorum. Ben yaklaşık 2 sene önce buraya Cumhurbaşkanımızın tensibiyle rektör olarak atandığımdan çok kısa bir süre sonra yaklaşık 10 gün sonra bir vakıf toplantısıyla karşılaştım. Vali ve belediye başkanının yönetimden ayrılmak istemesi ile ilgili hukuki süreç devam ediyor” dedi.

Yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, 22. Dönem AK Parti Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak ve vakıf üyeleri katıldı.