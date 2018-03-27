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Cüzdanını kaybetti, Alzheimer hastaları için çip üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

ALZHEIMER hastaları için ürettiği çip 'Looky' projesi ile birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Alp Onur, TEDxReset’te konuştu.

Cüzdanını kaybetti, Alzheimer hastaları için çip üretti

İSTANBUL, (DHA)- ALZHEIMER hastaları için ürettiği çip 'Looky' projesi ile birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Alp Onur, TEDxReset’te konuştu. Uğur Okulları Kartal Kampüsü öğrencisi olan Alp Onur, cüzdanını kaybetmesi ile başlayan girişimcilik hikayesini izleyiciler ile paylaştı.

“İnsanların birbirinden ilham ve cesaret almasını nasıl sağlarız? Duyulmamış hikâyeleri nasıl toplarız?” diyerek yola çıkan ve milyonlarca kişinin izlediği TED konferanslarını 2010'da Türkiye'ye getiren TEDxReset'in, bu yıl 9’uncu kez düzenlendi. 2018 teması“Yolaçık / Hit the Road“olarak belirlenen TEDxReset, 24 Mart'ta TİM Show Center'da gerçekleştirildi. “Alzheimer Çipi Looky” projesi ile birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden, liseli girişimcilik takımı Lookater’ın kurucusu olan Alp Onur, TEDxReset’te “Milyarder Olacağım!” konusu ile hikayesini izleyicilerle paylaşarak büyük beğeni topladı. Uğur Okulları Kartal Kampüsü 12’nci sınıf öğrencisi olan Onur, “2016 yılında İstanbul’da cüzdanımı kaybetmemle hikayem başladı. ‘Keşke cüzdanımın içine koyabileceğim bir takip çipi olsa’ diyerek yola çıktım. Hemen babamın yardımıyla bir liseli girişimcilik kampına dahil oldum. 5 günlük kamp sonunda Ardunio ile yapılmış, telefondan daha büyük sözde bir çipimiz vardı. Tabiki eve döndüğümde ailem artık derslere asılmamı beklerken ben aileme yakın bir zamanda milyarder olabileceğimi iletmiştim. Kampın bitişinden sonra çipi iyi bir teknolojik ürüne dönüştürmek için çalışmaya devam etmek istedim. Takip çipi fikrimin Alzheimer hastaları için yararlı olabileceğini düşündüm. Okuldan arkadaşım, dedesi Alzheimer hastası olan Bora ile bu işi yapmaya karar verdik. Girişimimiz Looky’i Alzheimer hastaları üzerine pivot ettik. İlk yapacağımız iş yarışmalara başvurup fikir almaktı. 2 kişilik Lookater ekibi olarak WebSummit Lizbon ve Prag için yapılan iki yarışmaya katılma imkanı elde ederek ülkemizi temsil ettik” dedi.

"BAŞARISIZLIK BAŞARININ İLK ADIMIDIR"

“Sınava hazırlık süreci devam ederken farklı bir yol aramak için ailemle konuştum. Sonrasında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sn. Enver Yücel’e mail yoluyla ulaştım. Ertesi sabah telefonum çaldı. Bizi görüşmeye çağırıyorlardı. Çok büyük bir heyecanla Enver Bey’i ziyarete gittik, fikirlerimizi anlattık. Bizi üniversite ve lisesine burslu olarak kabul etti. O gün aslında bir fikre değil, insana yatırım yapıldığının farkına vardık. Bir günde hayatımız değişti, yurtdışında okuma sözü aldık. Hemen projelere koyulduk. Üniversiteye hazırlık kitaplarının puanlandığı yorumlandığı bir site kurduk. Looky’i soranlara da. Gururla battık dedik. Zira batmak düşünülen kadar vahim bir durum değil. Başarısız olmak, başarı için atılan ilk adımdır. Başarılı olmanın ilk adımı yola çıkmak. Yola çıkınca sizin elinizden tutan birileri elbet olacak.” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Cüzdanını kaybetti, Alzheimer hastaları için çip ürettiCüzdanını kaybetti, Alzheimer hastaları için çip ürettiCüzdanını kaybetti, Alzheimer hastaları için çip üretti

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