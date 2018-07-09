CW Enerji güneş panelleri ERGO'ya emanet

Geçen yıl sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, yetersiz ışımadan kaynaklı performans kayıplarını güvence altına alan ERGO Türkiye, Antalya Acentesi Kotra Sigorta aracılığıyla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan lider güneş paneli üreticisi CW Enerji ile işbirliğine imza attı. Bu anlaşma ile CW Enerji'nin güneş enerjisi panellerinin verimlilikleri 25 yıl süreyle ERGO güvencesi kapsamına alındı.

Bu vizyon doğrultusunda ERGO Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak hassasiyetiyle geliştirdiği Güneş Enerji Santralleri Sigortacılığını yeni bir boyuta taşıdı.

Doğanın kendi evrimi içerisinde kendiliğinden mevcut olabilen enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi ise küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de giderek önem kazanıyor.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde önemli bir yer tutan çevre politikaları, doğal kaynakların korunmasıyla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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- "İklim değişikliğiyle mücadele sosyal sorumluluğumuz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ERGO Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, BM Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri arasında yer alan iklim değişikliğinin ERGO Grubu’nun da çevresel sorumluluk anlayışının da bir parçası olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik vizyonu ile hareket etmeyi her daim ilke edindiklerini aktardı.

Grubun küresel çapta yaygınlaştırdığı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temel olarak iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde şekillendiğini kaydeden Türe, "Biz de ERGO Türkiye olarak aynı bakış açısıyla hareket ederek, topluma ve yaşadığımız dünyaya katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

