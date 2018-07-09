HABER

CW Enerji güneş panelleri ERGO'ya emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

İki şirket arasında yapılan anlaşma ile CW Enerji'nin güneş enerjisi panellerinin verimlilikleri 25 yıl süreyle ERGO güvencesi kapsamına alındı.

İSTANBUL (AA) - CW Enerji ile ERGO Türkiye arasında güneş panellerine yönelik Ürün Garanti Sgortası iş birliğine imza atıldı.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde önemli bir yer tutan çevre politikaları, doğal kaynakların korunmasıyla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Doğanın kendi evrimi içerisinde kendiliğinden mevcut olabilen enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi ise küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de giderek önem kazanıyor.

Bu vizyon doğrultusunda ERGO Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak hassasiyetiyle geliştirdiği Güneş Enerji Santralleri Sigortacılığını yeni bir boyuta taşıdı.

Geçen yıl sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, yetersiz ışımadan kaynaklı performans kayıplarını güvence altına alan ERGO Türkiye, Antalya Acentesi Kotra Sigorta aracılığıyla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan lider güneş paneli üreticisi CW Enerji ile işbirliğine imza attı. Bu anlaşma ile CW Enerji'nin güneş enerjisi panellerinin verimlilikleri 25 yıl süreyle ERGO güvencesi kapsamına alındı.

\

- "İklim değişikliğiyle mücadele sosyal sorumluluğumuz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ERGO Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, BM Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri arasında yer alan iklim değişikliğinin ERGO Grubu’nun da çevresel sorumluluk anlayışının da bir parçası olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik vizyonu ile hareket etmeyi her daim ilke edindiklerini aktardı.

Grubun küresel çapta yaygınlaştırdığı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temel olarak iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde şekillendiğini kaydeden Türe, "Biz de ERGO Türkiye olarak aynı bakış açısıyla hareket ederek, topluma ve yaşadığımız dünyaya katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralıAdıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisiFotoğraflarla 15 Temmuz sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cw Enerji

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.