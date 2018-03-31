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ÇYDD’den Bahar Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi tarafından ‘Bahar Buluşması’ etkinliği düzenlendi.Etkinlik öncesinde konuşan ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen, "Bugün ÇYDD Şubesi’nin düzenlediği buluşmadayız.

ÇYDD’den Bahar Buluşması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi tarafından ‘Bahar Buluşması’ etkinliği düzenlendi.
Etkinlik öncesinde konuşan ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen, "Bugün ÇYDD Şubesi’nin düzenlediği buluşmadayız. Böyle güzel bir günün aydınlık yarınlara doğru umutlarımızı yeşertmesini diliyoruz. Halkımızın ilgisiyle, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisiyle renkli bir gün geçireceğiz" dedi.
Etkinlikte Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Grubu’nun müzik gösterisi, halk oyunları gösterisi ve Çok Sesli Gençlik Korosu’nun bir konseri gerçekleştirildi. Ayrıca etkinlikte el emeği ürünlerde sergilendi.

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