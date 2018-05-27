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D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sürücünün kontrolünden henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Sürücünün kontrolünden henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza, D-100 Karayolu Harem istikameti Medeniyet Üniversitesi durağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI
İddiaya göre, sabah saatlerinde etkili olan yağmurda ıslak yolda D-100 Karayolunda ilerleyen Serkan A.'nın, 07 AB 417 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarakak otobüs durağına çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Serkan A.'yı kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin sürücüsü Serkan A. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumun ağır olduğu belirtirildi.

TRAFİK OLUŞTU
Otoyolda Harem yönünde kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-İtfaiye ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Ambulansın gidişi
-D-100 karayolu
-Duraktan detay
-Genel ve detaylar

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