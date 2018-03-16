HABER

D-100'DE ARAÇ YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kısa söndürdü. Araç yangını nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Yanan araç
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Alevlerin söndürülmesi
-Genel ve detaylar

dhafeed

Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktıAcılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.