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D-100'DE ARAÇ YANGINI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan araç
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Alevlerin söndürülmesi
-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 21.08 - Haber Kodu : 180316189
16.03.2018 - 21.13 - Haber Kodu : 180316190

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