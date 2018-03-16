D-100'DE ARAÇ YANGINI...

* Araç yanarken patlamalar da yaşandı.
* Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, dün saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü ve patlamalar yaşandı. Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlaman nedeniyle büyük tehlike atlattı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Yanan araç
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Alevlerin söndürülmesi
-Genel ve detaylar
16.03.2018 - 21.08 - Haber Kodu : 180316189
16.03.2018 - 21.13 - Haber Kodu : 180316190
16.03.2018 - 21.56 - Haber Kodu : 180316194
16.03.2018 - 22.11 - Haber Kodu : 180316196
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Başbakan Yıldırım: Diyanet Akademisi kuruyoruz
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum