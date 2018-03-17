D-100'DE ARAÇ YANGINI : PATLAMA ANINDA YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, dün saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü ve patlamalar yaşandı. Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlaman nedeniyle büyük tehlike atlattı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan araç
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Alevlerin söndürülmesi
-Genel ve detaylar
16.03.2018 - 21.08 - Haber Kodu : 180316189
16.03.2018 - 21.13 - Haber Kodu : 180316190
16.03.2018 - 21.56 - Haber Kodu : 180316194
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