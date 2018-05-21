D-100'DE BEYZBOL SOPALI KAVGA KAMERADA

Haber:İstanbul DHA

Avcılar'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü diğer sürücüyle tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Bir sürücü beyzbol sopasıyla saldırırken diğer sürücü de copla karşılık verdi. Kavga esnasında iki araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan sürücüler yollarına devam etti. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-KASK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Detaylar

