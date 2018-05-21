HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

D-100'DE BEYZBOL SOPALI KAVGA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

  Haber:İstanbul DHA Avcılar'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı.

Haber:İstanbul DHA
Avcılar'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü diğer sürücüyle tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Bir sürücü beyzbol sopasıyla saldırırken diğer sürücü de copla karşılık verdi. Kavga esnasında iki araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan sürücüler yollarına devam etti. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-KASK KAMERASI
-Kavgadan görüntü
-Detaylar

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!''Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'
Dev platform Boğaz'dan geçiyor (3)Dev platform Boğaz'dan geçiyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.