D-100'de kaza: 2 yaralı

Özgür EREN-İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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