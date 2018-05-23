D-100'de kaza... trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA D-100'de kamyonet vince çarptı. Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Topkapı istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Kamyonet, önünde seyreden vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

