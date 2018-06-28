HABER

D-8 Komisyon Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari: - "Belirlediğimiz yol haritası, ufkumuzu daha fazla genişletecek bir vizyona sahip. D-8 için daha fazla şeyler yapabileceğimize inanıyoruz" - Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İlişkiler Genel Direktörü Büyükelçi Kerem Kıratlı: - "Ticaretten sanayiye, turizmden tarıma, ulaştırmadan gıda güvenliğine kadar birçok alanda bu geniş coğrafyada halkların potansiyeliyle D-8'in yapacağı çok iş var. Yeni dönemde D-8'i, daha ileri düzeylere çıkarmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - D-8'in yönetim organı olan ve bakanlar konseyi rehberliğinde faaliyetlerine devam eden D-8 Komisyonu'nun 40. toplantısı İstanbul'da başladı.

Komisyon toplantısı, geçen yıl gerçekleştirilen D-8 zirve toplantısı sonrasında ilk resmi toplantı olması özelliği taşıyor.

Zirvede alınan kararlar ve belirlenen hedefler doğrultusunda izlenecek adımlar ve yolların görüşüldüğü toplantıda, geçen yılki Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda gündeme gelen D-8 internet sayfasının yenilenmesiyle ilgili olarak yeni sayfa da açılacak.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 20 yılın ardından D-8'in ilk döngüsünü tamamladığını hatırlatarak, "Belirlediğimiz yol haritası, ufkumuzu daha fazla genişletecek bir vizyona sahip. D-8 için daha fazla şeyler yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

D-8'in ticaret, tarım, turizm, sanayi, ulaştırma gibi alanlara odaklandığına değinen Shaari, "Alanlar, sadece bunlarla kısıtlı kalmayacak, farklı sektörlere, özellikle özel sektöre daha da önem vererek farklı projelere imza atmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Shaari, bazı ekonomik değerlendirmelerde gelecek 20 yılda D-8 ülkelerinin bazılarının dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldığını aktararak, Türkiye'nin de ilk 10'da olacağının beklendiğini söyledi. Shaari, "D-8'in geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Projelere odaklanarak D-8'in büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Büyük bir coğrafyada büyük bir potansiyel içeriyor"

Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İlişkiler Genel Direktörü Büyükelçi Kerem Kıratlı da D-8 üyesi 8 ülkenin komiserlerinin komisyon toplantıları yaptığını, daha sonra dışişleri bakanları konseyinin ardından da zirve toplantısının yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin D-8'in kurucularından biri ve dönem başkanı olduğunu hatırlatan Kıratlı, şunları paylaştı:

"D-8, 3 kıtaya yayılan 1,2 milyar nüfusa ve 3,7 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip. Büyük bir coğrafyada büyük bir potansiyel içeriyor. Dönem başkanlığı olarak 20 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde ve başkanlığında düzenlediğimiz zirvede D-8'i, 21. yüzyılın sınamalarına uyarlamak, hem temsil ettiği toplumların, ülkelerin, coğrafyaların hem de çağın gereklerine daha iyi cevap verir hale getirmek için bir yenilenme içine sokmak istedik. Ticaretten sanayiye, turizmden tarıma, ulaştırmadan gıda güvenliğine kadar birçok alanda bu geniş coğrafyada halkların potansiyeliyle D-8'in yapacağı çok iş var. Yeni dönemde D-8'i, daha ileri düzeylere çıkarmak istiyoruz."

Kıratlı, bugünkü toplantının geçen yılki zirvenin ardından düzenlenen ilk komisyon toplantısı olduğunu belirterek, "Zirvede, devlet ve hükümet başkanlarının çizdiği hedefler doğrultusunda D-8'in neyi, nasıl gerçekleştirebileceği ortaya konulmuştu. Toplantıda bu konudaki ilerlemelerimizi gözden geçirmek ve sonbaharda düzenlenecek dışişleri bakanları konseyine, daha sonra dönem başkanlığını Bangladeş'e devredeceğimiz zirveye giderken, bu hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmak istiyoruz. Komisyon toplantımız, hem bir değerlendirme hem de bundan sonra alacağımız yolun ana hatlarını belirlemeyi amaçlıyor." diye konuştu.

D-8 Komisyonu'nun toplantısı, yarın sona erecek.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Ek fotoğraflar // İstanbul'da Kurt Kapanı-19 denetimiEk fotoğraflar // İstanbul'da Kurt Kapanı-19 denetimi
Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliğiŞehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Ahmet Kıratlı D8 D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Shaari

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

İlginizi Çekebilir

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Piyano hocası 13 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi

Piyano hocası 13 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.