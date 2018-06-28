D-8 Komisyon Toplantısı

İSTANBUL (AA) - D-8'in yönetim organı olan ve bakanlar konseyi rehberliğinde faaliyetlerine devam eden D-8 Komisyonu'nun 40. toplantısı İstanbul'da başladı.

Komisyon toplantısı, geçen yıl gerçekleştirilen D-8 zirve toplantısı sonrasında ilk resmi toplantı olması özelliği taşıyor.

Zirvede alınan kararlar ve belirlenen hedefler doğrultusunda izlenecek adımlar ve yolların görüşüldüğü toplantıda, geçen yılki Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda gündeme gelen D-8 internet sayfasının yenilenmesiyle ilgili olarak yeni sayfa da açılacak.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 20 yılın ardından D-8'in ilk döngüsünü tamamladığını hatırlatarak, "Belirlediğimiz yol haritası, ufkumuzu daha fazla genişletecek bir vizyona sahip. D-8 için daha fazla şeyler yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

D-8'in ticaret, tarım, turizm, sanayi, ulaştırma gibi alanlara odaklandığına değinen Shaari, "Alanlar, sadece bunlarla kısıtlı kalmayacak, farklı sektörlere, özellikle özel sektöre daha da önem vererek farklı projelere imza atmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.