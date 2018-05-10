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D-8 ülkeleri "İHA-SAFA Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

SHGM tarafından Nevşehir'de düzenlenen çalıştay, D-8 üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla başladı - SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel: - "İHA konusunda Türkiye, fark edilir ileri uygulamalara sahip bir ülke konumunda. Hem İHA hem de kullanıcıların kayıtlı halde olması ülkemizi ön plana çıkarıyor"

NEVŞEHİR (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM düzenlenen "İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) Çalıştayı" Nevşehir'de başladı.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programa, D-8 üye ülkelerinin sivil havacılık otoriteleri ve ilgili endüstri kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Çeşitli ülkelerden temsilcilerin sunumlarıyla devam eden toplantıda, sivil ve askeri havacılıkta geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen İHA'ların gelişim süreçleri değerlendiriliyor.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, AA muhabirine, SHGM'nin D-8 Sivil Havacılık Çalışma Grubunda "Eğitim ve Kapasite İnşası Görev Gücü"nün başkanlığını yürüttüğünü, karşılıklı bilgi paylaşımı amacıyla bir araya gelindiğini belirtti.

Türkiye'nin sivil ve askeri alanda kullanılan insansız hava araçları (drone/RPAS) konusunda yetkinliğe ulaşan bir ülke konumuna geldiğini aktaran Erel, "Türkiye'de kayıtlı olarak 23 bin insansız hava aracını, 34 bine yakın da kullanıcısını takip ediyoruz. İHA konusunda Türkiye, fark edilir ileri uygulamalara sahip bir ülke konumunda. Hem İHA hem de kullanıcıların kayıtlı halde olması ülkemizi ön plana çıkarıyor." dedi.

Çalıştayın, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Erel, Türkiye'de ileriki yıllarda sayısı daha da artacak olan İHA kullanımlarının daha güvenli hale getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Erel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"D-8 üyeleri havacılık konusunda zaman zaman bir araya gelerek, sivil havacılık alt yapıları ve personelini geliştirme konusunda çalışma yapıyor. Çalıştayda, havacılık emniyeti ve güvenliğini değerlendireceğiz. Gelecek yıllarda bu alana ilginin artacağını biliyoruz. Bölgemizde havacılık güvenliğini dikkate alarak çalışmalarımız tasarım, üretim, kullanım ve izleme alanında devam ediyor. Bu kapsamda D-8 ülkeleriyle karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapıyoruz."

Çalıştay, yarın sona erecek.

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