Dacia Altın Effie ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Dacia, "Hakkını Ver" sloganıyla başlattığı ve ilk e-ticaret uygulamasını da kapsayan 100 Duster’lı ön lansman kampanyası ile Effie Ödülleri’nde "Küçük Bütçeyle Büyük Başarı" kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi oldu.
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, marka, tarihinde bir ilke imza atarak "reklam sektörünün Oscar'ı" olarak kabul edilen Effie Ödülleri'nde, "Hakkını Ver" sloganıyla başlattığı ve ilk e-ticaret uygulamasını da kapsayan 100 Duster’lı ön lansman kampanyası ile "Küçük Bütçeyle Büyük Başarı" kategorisinde Altın Effie ödülünü kazandı.
Mart ayında Türkiye'de satışa sunulan yeni Duster’ın lansmanından önce, e-ticaret ile online satış gerçekleştirilmişti. İlk 100 müşteri Yeni Duster’ı pazara sunulmadan önce web sitesi üzerinden satın alma imkanına sahip olmuştu.
Dacia, yeni Duster roadshow organizasyonu ile Türkiye’yi dolaşıyor. Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda yeni Duster, "Hakkını Ver" sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor. Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor.
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