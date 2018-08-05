HABER

Dacia'dan Ağustos ayına özel kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

Dacia, Ağustos ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Dacia, Ağustos ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor.

Dacia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Ağustos ayı kampanyası kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7 bin lira, Dokker alımlarında 5 bin lira, Sandero ve Yeni Duster alımlarında 4 bin liralık indirim sağlanıyor.

Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 54 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Dacia'nın hafif ticari araç modeli Dokker'da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vade seçenekleri ile yüzde sıfır faiz fırsatı bulunurken, binek modellerde ise maksimum 36 bin lira kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,84 sabit faiz oranı, 150 bin lira kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,94 sabit faiz oranı bulunuyor.

Diğer yandan Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında bin lira indirim bulunurken, Ağustos ayında Dokker Van 67 bin 900 lira, Dokker Combi 78 bin 900 liradan, Logan MCV 75 bin 500 liradan, Yeni Duster 92 bin 50 liradan, Lodgy ise 106 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dacia

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.